Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet cezalarında alt sınır arttı

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2025 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93'lük artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 liraya yükseltildi.