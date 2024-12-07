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Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet cezalarında alt sınır arttı

Rekabet Kurumu idari para cezası alt sınırını artırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı yeniden değerleme oranı (yüzde 43.93) esas alınarak 241 bin 43 liraya yükseltildi. Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet cezalarında alt sınır arttı
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Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2025 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93'lük artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 liraya yükseltildi.

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