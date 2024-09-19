Resmi Gazete'de yayımlandı: Resmi İlan yönetmeliği değişti

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (BİK), kurum yönetmeliği ve resmi ilan ve reklam yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİK 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, 4-6 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve yönetmeliklerin bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifleri kabul edilmişti.

Özellikle internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarını düzenleyen 61 ve 67. maddeler üzerinde odaklanan bu değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik şöyle:

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/2/2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “Genel Kurulca” ibaresi “bu Yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genel Kurulca” ve “diğer” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ikinci” ibaresi “üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “1 dakika” ibaresi “30 saniye” şeklinde, “2 dakika” ibaresi “1 dakika” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1/6” ibaresi “1/2” şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “1/3” ibaresi “1 katı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ilgisine göre İlan Müdürlüğü veya Kontrol Müdürlüğüne” ibaresi “ilgili müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “kesme kararı vermesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu kararın kesinleşmesi” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ziyaretçi trafik bilgileri hariç” ibaresi eklenmiştir.

“Bu uygulamaya dair Kurum içi talimat yazısı, İLANBİS üzerinden ilgili süreli yayınla paylaşılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu uygulamaya dair Kurum içi talimat yazısı, İLANBİS üzerinden ilgili süreli yayınla paylaşılır.”

MADDE 9- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci ve 8 inci maddeleri 1/10/2024 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.