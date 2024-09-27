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Resmi Gazete'de yayımlandı: Selda Bağcan Vakfı kuruldu

Selda Bağcan Vakfı'nın kuruluşuyla ilgili duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Selda Bağcan Vakfı kuruldu
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İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18 Temmuz 2024 tarihinde kesinleşen kararıyla (E:2023/391, K:2024/171) tescil edilen vakfın kurucuları Havva Selda Bağcan ve Ferhan Üçoklar olarak belirtildi. 

Selda Bağcan Vakfı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeyi, SMA hastası çocuklara tedavi desteği sağlamayı, sokak hayvanlarını koruma derneklerine mama yardımı yapmayı, barınak ve aşevi kurmayı hedefliyor.

Vakfın mal varlığı 100 bin TL nakit para ve İstanbul Sarıyer’de bulunan bir gayrimenkulden oluşuyor.

Vakfın sona ermesi durumunda mal varlığı ve haklar, borçların tasfiyesinden sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne devredilecek.

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