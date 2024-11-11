Resmi Gazete'de yayımlandı: SPK'ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) İkinci Başkanlığı'na ve üyeliklerine ilişkin atamalar gerçekleştirildi.

Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, kurul üyeliğine de Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

Mahmut Sütcü kimdir?

Mahmut Sütcü, 1968 yılında Samsun ili Bafra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bafra ve Amasya'da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve 1990 yılında Maliye bölümünden mezun oldu. 1991 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzmanı Yardımcılığı'na ve yeterlilik sınavında da başarı göstererek 1994 yılında Hesap Uzmanlığına atandı. 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı oldu.

2002–2003 yıllarında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığınca görevli olarak İngiltere'de bulundu. 2004–2005 yıllarında İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığında asaleten, bu görevimle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlıklarında da vekaleten görev yaptı. 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğüne vekalet etti ve Gelir İdaresinin yeniden yapılanması neticesinde 16.09.2005 tarihinde Antalya Vergi Dairesi Başkanı olarak atandı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı olarak da görev yapmış olan Mahmut SÜTCÜ, daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2006, 2007, 2008 ve 2009 eğitim-öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencilerine Vergi Hukuku dersi verdi. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.