TBMM tatile girdi: 3 komisyon çalışmaya devam edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesinin yer aldığı karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede çalışmalarını sürdürecek.