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Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'de iki komisyon tatilde de çalışacak

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
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Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'de iki komisyon tatilde de çalışacak
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Buna göre, Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un, TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 23 Temmuz'da yapılan 106'ıncı birleşiminde alındı.

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