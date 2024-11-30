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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tokat ve Sinop'ta bazı köylerde değişiklik

Tokat ve Sinop'taki bazı köylerin bağlı oldukları ilçelerde yapılan değişikliklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tokat ve Sinop'ta bazı köylerde değişiklik
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Bazı köylere ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.

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