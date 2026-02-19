Resmi Gazete’de yayımlandı: Üst düzey atamalara yeni düzenleme

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usullerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 194 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 sayılı Kararname'nin içeriğinde ve ekli cetvellerinde kapsamlı değişikliklere gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, üst kademe atama süreçlerinde yetki ve görev süreleri netleştirilirken, kritik kurumların yönetim yapılarında güncellemeler yapıldı.

Atama yetkisi ve usulü belirlendi

Yeni düzenleme ile 3 sayılı Kararname'nin adı "Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" olarak değiştirildi. Kararname kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Kararıyla Atama: Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan tüm kadro, pozisyon ve görevlere doğrudan Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak.

Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan tüm kadro, pozisyon ve görevlere doğrudan Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak. Yetki Devri: Bu cetvellerde sayılmayan diğer görevlere ise ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler atama yapabilecek. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları bu yetkilerini alt kademedeki yöneticilere devredebilecek.

Bu cetvellerde sayılmayan diğer görevlere ise ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler atama yapabilecek. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları bu yetkilerini alt kademedeki yöneticilere devredebilecek. Kapsam Dışı Kurumlar: Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ekli cetvellerde yer almayan kamu işletmeleri bu Kararname kapsamı dışında tutuldu.

Kritik kurumlar (ı) sayılı cetvelde

Ataması doğrudan Cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak yöneticilerin yer aldığı (I) sayılı cetvel yeniden düzenlendi. Listede; Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, İletişim Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı, Siber Güvenlik Başkanı, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu ile Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü gibi kritik makamlar yer alıyor. Ayrıca valiler, büyükelçiler, rektörler ve Merkez Bankası Başkanı da bu liste kapsamında atanan isimler arasında bulunuyor.

Görev süreleri netleşti

Kararname ile bazı üst düzey yöneticilerin görev süreleri (III) sayılı cetvelde şu şekilde belirlendi:

4 Yıl: Diyanet İşleri Başkanı, TRT Genel Müdürü, Merkez Bankası Başkanı, ÖSYM Başkanı, YÖK Üyeleri ve Rektörler.

Diyanet İşleri Başkanı, TRT Genel Müdürü, Merkez Bankası Başkanı, ÖSYM Başkanı, YÖK Üyeleri ve Rektörler. 5 Yıl: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi. 3 Yıl: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı ve çeşitli kurumların yönetim kurulu üyeleri.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan (III) sayılı cetvel kapsamındaki yöneticiler, görev süreleri bakımından atandıkları tarihteki mevzuat hükümlerine tabi kalmaya devam edecek. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren kararnamenin hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.