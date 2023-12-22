Resmi Gazete'de yayımlandı: YSK'dan seçim verilerine ilişkin karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'ne yönelik genelgeye göre, siyası partiler SSPS web uygulamasına oy verme günü saat 17:00 itibarıyla erişim sağlayabilecekler.

SSPS aracılığıyla siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçları geçici nitelikte olacak ve itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip olmayacak.

SSPS ile elde edilen sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve kamuoyuna açıklanamayacak.

Ön seçim bildirilecek

Aynı gazetede yer alan siyasi partilerin ön seçim veya aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin genelgeye göre, seçime katılacak siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemi ile aday tespitleri 11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

Siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını 10 Ocak 2024 tarihine kadar YSK'ya bildirecekler. Asıl ve yedek aday listelerini ise 31 Ocak 2024 tarihine kadar ilçe seçim kurullarına verecekler.