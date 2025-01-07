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Resmi Gazete'de yayınlandı: 44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ, EL KAİDE ve FETÖ/PDY bağlantılı toplam 44 gerçek ve tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayınlandı: 44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve EL KAİDE bağlantılı 22 gerçek kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

 

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