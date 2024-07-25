Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin sayısı 855 oldu

Basın İlan Kurumu (BİK), 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısını açıkladı.

Buna göre, resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısı 855 oldu. Bu yayınların yüzde 96,3'ünü yerel, yüzde 2,8'ini ulusal, yüzde 0,9'unu ise bölgesel yayınlar oluşturdu. 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı 638 milyon 610 bin 580 olup, tirajın yüzde 82,0'ını ulusal gazeteler oluşturdu.

Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin yüzde 51,6'sı aylık, yüzde 13,0'ı haftalık, yüzde 12,6'sı iki aylık, yüzde 9,3'ü üç aylık, yüzde 8,9'u on beş günlük ve yüzde 4,7'si günlük olarak yayımlandı. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yüzde 71,0'ı günlük, yüzde 23,0'ı haftada iki-altı gün arası ve yüzde 6,0'ı haftalık olarak yayımlandı.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayın sayısı bin 349 oldu

Toplam bin 349 süreli yayının yüzde 84,4'ü siyasi/haber/güncel, yüzde 5,6'sı sektörel/mesleki, yüzde 3,3'ü kültür/turizm/tanıtım içerikli yayımlanırken, yüzde 6,7'si ise diğer içerik türlerinde yayımlandı.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 5 bin 42 oldu

Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların unvanlarına göre yüzde 45,2'si muhabir, yüzde 26,4'ü sayfa sekreteri, yüzde 18,4'ü sorumlu müdür, yüzde 7,6'sı yazar ve yüzde 2,4'ü haber müdürü olarak görev yapmıştır. Ülkemizde 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların yüzde 37,5'i lise ve dengi okul, yüzde 28,4'ü lisans, yüzde 17,4'ü ön lisans, yüzde 15,0'ı lise altı, yüzde 1,8'i ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu.