Restoran ve kafeler için sigara düzenlemesi yolda: Açık alanlar ikiye ayrılacak

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Hazırlanan taslağa göre, restoran ve kafe gibi işletmelerin açık alanları sigara içilen ve sigara içilmeyen bölümler şeklinde ayrılacak. Böylece sigara kullanmayan müşteriler için de ayrı alanlar oluşturulması hedefleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre işletmelerin büyüklüğüne ve fiziki koşullarına göre sigara içilmesine ayrılmış, yiyecek ve içecek servisi yapılmayan ayrı bir bölüm oluşturması veya bu amaçla tamamen açık bir alan belirlemesi planlanıyor.

Sigara içilen bölümde yemek servisi olmayacak

Düzenleme kapsamında üstü açılıp kapanabilen alanlarda sigara kullanımına ilişkin yeni standartlar belirlenmesi gündemde.

Taslağa göre, sigara içilen alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmaması öngörülüyor. İşletmelerin, sigara içen ve içmeyen müşteriler için uygun alanları oluşturması gerekecek.

Yeni kuralların, özellikle açık alanlarında sigara içilmesine izin veren restoran ve kafelerin işleyişini etkilemesi bekleniyor.

Sigara satışında kimlik denetimleri sıkılaşacak

Teklifte, sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlal edilmesi halinde uygulanan yaptırımlara yönelik denetimlerin artırılması da yer alıyor.

Bu kapsamda, sigara satışında kimlik gösterme uygulamasının daha sıkı takip edilmesi planlanıyor. Böylece mevcut kurallara uyulup uyulmadığının daha etkin biçimde denetlenmesi hedefleniyor.

Hastane ve okul çevresine mesafe sınırlaması

Yeni düzenlemede, hastane bahçeleri, acil servis girişleri, okul çevreleri ve çocukların kullandığı spor tesislerinde sigara kullanımına yönelik mesafe sınırlaması getirilmesi de değerlendiriliyor.

Söz konusu alanlarda sigara içilebilecek noktaların hangi mesafede bulunacağına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Uygulanacak mesafelerin kaç metre olacağı ise henüz netleşmedi.

Yeni doğan kuşaklara sigara yasağı teklifte yok

Taslakta, belirli bir tarihten sonra doğan kişilere ömür boyu sigara satışını veya kullanımını yasaklamaya yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı ifade ediliyor.

20-25 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin Meclis'e sunulmasına ilişkin çalışmalar sürerken, teklifin en geç yeni yıldan sonra Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesi ve yasalaşması gerekiyor.