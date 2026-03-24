Restoranlarda yeni dönem: Detaylı menü uygulaması geliyor

Garsona sorulup mutfağa kadar uzanan “içinde ne var?” soruları artık tarihe karışıyor. 1 Temmuz itibarıyla kafe ve restoranlarda detaylı menü uygulaması hayata geçiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler, sipariş vermeden önce ürünlerin tüm bileşenlerini menü üzerinden açıkça görebilecek.

Özellikle alerjisi olan ya da hayvansal içerik tüketmek istemeyenler için büyük kolaylık sağlayacak uygulamada, yemeklerin içerik bilgilerine ek olarak porsiyon başına kalori değerleri de yer alacak.

İçerikler detaylı yazılacak, karekod sistemi zorunlu oluyor

İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak. Ntv'nin haberine göre tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor. İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.

1 Temmuz'a kadar süre verildi

Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak. Sektör, kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.