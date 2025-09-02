  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Restorasyon çalışmalarında sona doğru: Selimiye Cami, dört yıl sonra ziyaretçilere açılıyor
Takip Et

Restorasyon çalışmalarında sona doğru: Selimiye Cami, dört yıl sonra ziyaretçilere açılıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Restorasyon çalışmalarında sona doğru: Selimiye Cami, dört yıl sonra ziyaretçilere açılıyor
Takip Et

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığını söyledi.

Camide önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Sezer, "Selimiye Camimizin çevre düzenlemesi dahil olmak üzere, minarelerde yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda" dedi.

Sezer, restorasyon ekiplerinin kubbe bölümünde kalem işi çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi.

Buradaki çalışmalarında kısa sürede bitirileceğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında eksikliğimiz var. Kalem işleriyle ilgili eksikliklere ilişkin çalışmalar da hızlı şekilde yapılıyor. Orası da bitirildikten sonra camideki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Artık sona doğru gelindi. '2-3 aylık bir sürede oradaki iskeleler de sökülür' diye tahmin ediyorum. Bekleyen herhangi bir durum söz konusu değil."

Restorasyonda neler yapıldı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide çalışmalar Bilim Kurulu nezaretinde gerçekleştiriliyor.

Caminin en çok yıpranmanın görüldüğü dört minaresinde taş onarımları ve temizlikleri yapıldı. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılıp 64 çini yerlerine takıldı.

Caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapılıp daha sonra kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısı aslına uygun restore edilirken yapının cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi.

Ekipler, cami avlusunda kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Caminin revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlanırken caminin kubbe bölümündeki çalışmalar sürüyor.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği cami ziyarete ve ibadete açık tutuluyor.

Vali Gül: İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklıVali Gül: İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklıGündem
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusuSüper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusuSpor
Gündem
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin