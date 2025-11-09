Restore edilen Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı

Atatürk Evi'nde 1953'ten bugüne kadar yapılmış esaslı bir restorasyon olmadığını belirten Bakan Ersoy, "O zaman Prof. Enver Ziya hoca tarafından yapılmış bir çalışma var 1953'te. O günden bugüne de sadece basit bakım ve onarımlarla bugüne gelmişti. 2022 yılında biz karar aldık ve öncelikle proje çalışmasına başladık. Sonuçta burası tescilli bir yapı, bunu aslına sadık olarak projelendirmeniz gerekiyor ve bunu her aşamasında Kültür Bakanlığı'na onaylatmanız gerekiyor. Nisan 2024'te hem proje, hem de proje onayları tamamlandı ve artık restorasyona hazır hale geldi. Biz aralık sonu gibi restorasyona başlayacaktık ama burada Noel tatili olduğu için Ocak'ın ortalarına kadar ciddi bir çalışma olmadı. Ocak ayından başlayarak, 10 ay gibi kısa bir sürede bu tescilli yapıyı hizmete açmayı başardık. Baktığınızda tescilli yapılarda 10 ay uzun bir süre değil. Sonuçta aslına uygun bir şekilde, özgün malzemeleriyle yapıldı. Binanın hemen hemen her tarafı elden geçirildi. Ahşap kapıları, ahşap panjurları, cephesi, bunun yanında bina statik açıdan da bayağı zayıflamıştı, güvenilir hale getirilerek yeniden değişimler yapıldı. Bütün elektrik ve mekanik aksamları aslına uygun malzemelerle yenilendi. Tefrişatı da 1953'te Enver Ziya hocanın planladığı şekilde o günkü haline geri döndürüldü. Bütün bu çalışmalar da aslında 10 ay gibi kısa bir sürede yapıldı" dedi.

'Aslına uygun yeniden ihya edildi'

Atatürk Evi'nde taşınabilir malzemelerle de çalışmalar yapıldığını söyleyen Ersoy, "Buradaki eşyaları Türkiye'deki müzelere geri götürülmüştü. Oradaki eşyalar tekrar konservasyondan geçirildi. Başka müzelerde bulunan hem Atatürk'ün, hem de ailesinin şahsi eşyaları da toparlanıp, onlar da konservasyondan geçirildikten sonra bugünkü son haliyle teşhir tanzimde son haliyle yerlerini aldılar. Yani hem eskiden 1953'teki halinden, hem daha fazla eşyayla temsil ediliyor, hem de kullanılan teknolojik uygulamalar doğrultusunda hem evin tarihçesine bir Türk evi olarak orijinal görüntüsünü, hem de Atatürk'ün Selanik'te yaşadığı dönemdeki yıllarını anlatan bir anı evi şekline getirilmiş oldu. Sadece evin kendisinde değil avlusunda da çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ev aslında A'dan Z'ye elden geçirildi ama aslına uygun şekilde, özgün malzemesiyle yeniden ihya edildi. Uzun bir süre böyle esaslı bir tadilata ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Rutin bakım ve onarımları da zaten düzenli yapılacaktır" diye konuştu.