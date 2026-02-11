Yerel seçimlerdeki “Kent uzlaşısı” gerekçe gösterilerek İBB’ye yapılan “terör” soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında tahliye kararı çıktı. Aylık tutukluluk incelemesinde sulh ceza hakimliği, yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyeye hükmetti.

Kim, neden tutuklanmıştı?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a, eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış’ı tanıyıp tanımadığı sorulmuştu. Şahan, Barış ile resmi görüşmelerde tanıştığını belirtmişti. Dosyaya, birçok siyasetçinin geçmişte iletişim kurduğu Barış ile Şahan’ın telefon görüşmeleri eklenmişti.

Şahan’a, terör faaliyeti olmamasına rağmen Kent uzlaşısı soruları da yöneltilmiş, ayrıca İmamoğlu dosyasında yer alan gizli tanık Meşe’nin ifadeleri sorulmuştu. Bu gerekçelerle Şahan tutuklanmıştı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ise İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edilmiş ve “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakimlik, delil olarak üye olunan WhatsApp gruplarını ve adli sicil kaydı olan kişilerle yapılan telefon görüşmelerini göstermişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Azad Barış ile iletişim kurmak, 100 TL’lik para gönderimi yapmak gibi gerekçelerle tutuklanmıştı. Benzer şekilde, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da Kent uzlaşısı kapsamında “silahlı terör örgütüne yardım” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kent uzlaşısı soruşturmasında “şüpheli” olarak yer alıyor ve 23 Mart’ta sulh ceza hakimliğince “adli kontrol” kararı verilmişti.