Resul Emrah Şahan sosyal medyada 'challenge' başlattı: Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi kana bulamayacağız

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video paylaşan SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Şahan, challenge (meydan okuma) başlattı. Şahan, “Sabaha karşı çıkan katliam yasasını kabul etmiyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi bu yasa ile 'kana bulamayacağız.” ifadelerini kullandı.

Sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacak, elimizi kana bulamayacağız.

Söz sende başkanım @mesutkosedagi pic.twitter.com/XK9PUJZ31x — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) July 30, 2024

Videoda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’na da seslenen Şahan, “İstanbul’un kalbi Şişli’den sözü Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Başkanıma bırakıyorum.” dedi.