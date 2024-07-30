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Resul Emrah Şahan sosyal medyada 'challenge' başlattı: Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi kana bulamayacağız

Sahipsiz hayvan yasasına tepki amaçlı sosyal medya hesabından "challenge" başlatan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, diğer belediye başkanlarına seslenerek, "Bu katliam yasasını kabul etmiyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi kana bulamayacağız." dedi.

Haber Merkezi
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Resul Emrah Şahan sosyal medyada 'challenge' başlattı: Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi kana bulamayacağız
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Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video paylaşan SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Şahan, challenge (meydan okuma) başlattı. Şahan, “Sabaha karşı çıkan katliam yasasını kabul etmiyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi bu yasa ile 'kana bulamayacağız.” ifadelerini kullandı.

Videoda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’na da seslenen Şahan, “İstanbul’un kalbi Şişli’den sözü Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Başkanıma bırakıyorum.” dedi.

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