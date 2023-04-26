Reuters çalışanları 10 Mayıs’ta greve çıkıyor

Reuters Türkiye Büro çalışanları ve gazetecilerin destek verdiği grev kararı ilanında TGS Başkanı Gökhan Durmuş, Thomson Reuters Haber Ajansı’nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güvenilirliği tartışılmayan, doğru habere ulaşmanın en önemli adreslerinden biri olduğunu belirterek “Bu değeri yaratan hiç şüphesiz Reuters’ta çalışan gazeteci meslektaşlarımızdır. Ancak bugün geldiğimiz noktada maalesef bu değeri yaratan meslektaşlarımızın emeklerini görmezden gelen bir anlayış söz konusu. Türkiye son iki yıldır adı her ne kadar konulmamış olsa da ağır bir ekonomik kriz yaşamaktadır. Hemen her gün temel tüketim maddelerine gelen zamlar, bir ayda ikiye katlayan fiyatlar, tahmin edilemez bir piyasa ile karşı karşıyayız. Tablo böyleyken Reuters işvereninin Türkiye ofisinde çalışan meslektaşlarımıza uygun gördüğü ücret artışı yüzde 25’tir. Ocak ayında başladığımız toplu iş sözleşmesi görüşmeleri boyunca tüm olumlu çaba ve niyetlerimize rağmen, Türkiye’de yaşanan ekonomik tabloyu kalem kalem anlatmamıza rağmen maalesef olumlu bir yaklaşım göremedik. Yüzde 25’lik ücret artışının üzere bir puan dâhi konulmadı” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı enflasyonu yüzde 50,51, bağımsız araştırmacıların enflasyonu yüzde 112,51 olarak açıkladığı bir ortamda Reuters işvereninin çalışanına reva gördüğü ücret artışının sadece yüzde 25 olduğunu yineleyen Durmuş şöyle konuştu: “Her ne kadar Reuters da dahil olmak üzere birçok haber ajansında TÜİK rakamlarının sokaktaki gerçeği yansıtmadığı yönünde sayısız haberler yapılmış olsa da bu rakamı dâhi teklif etmeyen işverene karşı söyleyeceğimiz tek sözümüz grevdir. Eğer üyelerimizin hak ettikleri oranda bir ücret artışı teklifi gelmez, sorunun çözümü için Reuters işvereninden olumlu bir adım görmezsek 10 Mayıs itibarıyla da grev uygulamasına başlayacağımızı tüm kamuoyu önünde ilân ediyoruz. Hak ettiğimizi alana kadar vazgeçmeyeceğiz.”