Reuters, CHP'nin Saraçhane mitingini canlı yayınladı
CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle dün akşam İstanbul Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" düzenledi. İngiliz haber ajansı Reuters, CHP’nin mitingini canlı yayınladı.
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CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle İstanbul Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" düzenledi.
İngiliz haber ajansı Reuters, Saraçhane'deki mitingi canlı yayınladı. Canlı yayını binlerce kişi takip etti.
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