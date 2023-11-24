Reuters: İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter için destek sözü verdi

Türkiye'nin ABD'den F-16 jeti satın alma planının sonuçsuz kalabileceği ihtimali üzerine 40 adet Eurofighter Typhoon jeti satın almak üzere Avrupa ülkeleriyle görüşmelere başladı.

Türk savunma bakanlığından bir kaynak Reuters'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Eurofighter'ın en gelişmiş versiyonunu satın almak istediğini söyledi.

Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçen hafta Türkiye'nin İngiltere ve İspanya ile Typhoon satın almak için görüşmelerde bulunduğunu ancak Almanya'nın bu fikre karşı çıktığını söylemişti.

Savunma Bakanlığı ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Güler'in konuyu perşembe günü Ankara'da İngiliz mevkidaşı Grant Shapps ile görüştüğünü bildirdi.

Türkiye, Ekim 2021'de 40 F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 79 modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi 20 milyar dolarlık satışı destekliyor ancak ABD Kongresi'nde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini geciktirmesi ve insan hakları sicili konusunda itirazlar var.

İlk tercih F-16

Reuters'e konuşan kaynak, "Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni uçaklara ihtiyacı var. İlk tercihimiz F-16'lar... Ancak uzayan bu süreçte olumlu yanıt alamama ihtimalimiz de göz önüne alındığında, Eurofighter Typhoon jetleri F-16'lara en uygun alternatif," dedi ve "İngiltere'den yetkililer, Almanya'yı itirazlarından geri adım atmaya ikna etmeye yardımcı olabileceklerini söylüyor," sözlerini ekledi.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güler'in, Ankara'nın İngiltere ile "milli savaş uçağı KAAN ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konular başta olmak üzere birçok alanda" işbirliğini daha da geliştirmek istediğini söylediği aktarıldı.

Ayrıca Shapps'ın, jetlerin temini konusunun toplantıda detaylandırılmadan tartışıldığını söylediğine de değinildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, iki bakanın ayrıca "her iki ülkenin savunma sanayii ve diğer alanlar arasında daha yakın işbirliğini sağlayacak" savunma işbirliğine ilişkin bir niyet beyanı imzaladıklarını söyledi.

Eurofighter Typhoon jetleri, Airbus, BAE Systems ve Leonardo tarafından temsil edilen Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.