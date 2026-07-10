Reuters: Katarlı yetkililer Tahran'da temaslarda

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Katarlı müzakereciler ABD ile koordinasyon halinde İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'da temaslarda bulunuyor.

Habere göre görüşmelerin amacı, gerilimi düşürmek ve daha kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için uygun zemini oluşturmak.

Kaynaklar, temaslarda ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının uygulanmasının yanı sıra son dönemde iki ülke arasında gerilime neden olan başlıkların ele alındığını belirtti.

Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer anlaşmazlıklarının da yer aldığı ifade edildi.