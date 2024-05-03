Reuters: Türk ihracatçı İsrail'le ticaret yasağını aşmanın yolunu arıyor

Reuters'e konuşan dört ihracat şirketi sahibi, kararın kendilerini şaşırttığını söyleyerek, kesin siparişleri olan Türk ihracatçıların, ürünlerini üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e göndermenin yollarını aradığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dış ticarete ilişkin verileri açıkladığı toplantıya katılan bir ev eşyası ihracatçısı şirketinin sahibi, ticaretin durdurulmasının kendilerini zor durumda bıraktığını, ürünlerinin gümrükte bekletildiğini ve bu durumun ihracatçıları alternatif yollar aramaya ittiğini söyleyerek, "Dün gün boyu gümrüklerle uğraştık ve sorunun ne olduğunu anlayamadık. Yasak kararı açıklanmadan sistem kapatıldı" dedi.

Mısır, Ürdün, Lübnan seçeneklerini değerlendireceğiz

Bir gıda ihracatçısı, ticaretin durmasının aynı zamanda İsrail gümrüğünden geçmek zorunda olan ve Filistin topraklarına gönderilen malların da engellenmesi anlamına geldiğini söyledi. "Filistin halkı da acı çekecek. Mısır, Ürdün veya Lübnan üzerinden gönderebilecek miyiz göreceğiz. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum" diye konuştu.

Bizim için büyük bir maddi kayıp

Bölgeye çikolata ve şekerleme ihracatı yapan bir şirketin sahibi ise "Şirketimizin İsrail pazarı için özel olarak ürettiği ve ambalajları tamamen İbranice olan ürünler var. Bizim için büyük maddi kayıp. İsrail'de alacaklı olduğumuz, borcumuz olan firmalar var. Ticaret durduğunda bu alacaklarımız ne olacak?" diye sorarak, İsrail'deki ticari ortaklarıyla görüştükten sonra duruma çözüm arayacaklarını söyledi.