Reuters: Türk ihracatçı İsrail'le ticaret yasağını aşmanın yolunu arıyor
Reuters'e konuşan ihracatçılar, Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri tamamen durdurmasına yönelik geçici çözümler aradıklarını, masalarında 3. ülkeden ihracatın da bulunduğunu aktardı.
Reuters'e konuşan dört ihracat şirketi sahibi, kararın kendilerini şaşırttığını söyleyerek, kesin siparişleri olan Türk ihracatçıların, ürünlerini üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e göndermenin yollarını aradığını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dış ticarete ilişkin verileri açıkladığı toplantıya katılan bir ev eşyası ihracatçısı şirketinin sahibi, ticaretin durdurulmasının kendilerini zor durumda bıraktığını, ürünlerinin gümrükte bekletildiğini ve bu durumun ihracatçıları alternatif yollar aramaya ittiğini söyleyerek, "Dün gün boyu gümrüklerle uğraştık ve sorunun ne olduğunu anlayamadık. Yasak kararı açıklanmadan sistem kapatıldı" dedi.
Mısır, Ürdün, Lübnan seçeneklerini değerlendireceğiz
Bir gıda ihracatçısı, ticaretin durmasının aynı zamanda İsrail gümrüğünden geçmek zorunda olan ve Filistin topraklarına gönderilen malların da engellenmesi anlamına geldiğini söyledi. "Filistin halkı da acı çekecek. Mısır, Ürdün veya Lübnan üzerinden gönderebilecek miyiz göreceğiz. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum" diye konuştu.
Bizim için büyük bir maddi kayıp
Bölgeye çikolata ve şekerleme ihracatı yapan bir şirketin sahibi ise "Şirketimizin İsrail pazarı için özel olarak ürettiği ve ambalajları tamamen İbranice olan ürünler var. Bizim için büyük maddi kayıp. İsrail'de alacaklı olduğumuz, borcumuz olan firmalar var. Ticaret durduğunda bu alacaklarımız ne olacak?" diye sorarak, İsrail'deki ticari ortaklarıyla görüştükten sonra duruma çözüm arayacaklarını söyledi.