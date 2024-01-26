Reuters: Türkiye, İsveç'in onay belgesini birkaç gün içinde Washington'a gönderecek

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, belgenin bugün teslim edilebileceğini ve 2022 yılında başlayan sürecin son adımının böylece atılmış olacağını söyledi.

20 aylık gecikmenin ardından Türkiye bu hafta İsveç'in teklifini onaylamak için hızla harekete geçmişti. Katılım protokolüne 23 Ocak’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden onay çıktı ve protokolü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün imzaladı.

NATO kuralları uyarınca, son belge olan onay belgesinin Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı arşivlerine teslim edilmesi gerekiyor.

Türkiye, İsveç'in Batı askeri ittifakına katılımında uzun süredir ana engel olarak görülürken, bir diğer NATO üyesi Macaristan üyeliğe henüz onay vermedi.

Macaristan Parlamento Başkanı Laszlo Kover, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun onaylanması konusunda yaptığı açıklamada, "Özel bir aciliyet hissetmiyorum. Üstelik olağanüstü bir durum olduğunu da düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

F-16 satışı için yeşil ışık yakıldı

Hem Erdoğan hem de ABD Kongresi üyeleri daha önce Ankara'nın İsveç'e nihai onay vermesini havacılık şirketi Lockheed Martin'in Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 ve modernizasyon kiti satışına bağlamıştı.

TBMM’nin oylamasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı Joe Biden, Capitol Hill'deki kilit komitelerin liderlerine bir mektup göndererek, Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılım sürecini tamamlamasının ardından F-16 satışı için resmi bildirim sürecini başlatma niyetini bildirmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake dün Reuters'a yaptığı açıklamada Washington'un ABD Kongresi'nin satışı onaylaması yönünde hızlı adımlar atmasını ve Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmi bildirimi derhal göndermesini beklediğini söylemişti.