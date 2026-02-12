Revizyonun sürmeyeceği görüşü ağırlık kazanıyor

Mayıs 2023 seçimleri sonrası Kabinede ilk revizyonda 13 ay sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yerine Murat Kurum gelmişti. Böylece seçimlerden bu yana Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 4 bakan değişikliği gerçekleşmiş oldu. Şimdi Ankara’da merak edilen soru “Kabine revizyonu sürer mi? “Bu konuda yapılan farklı yorumlar var. Yeni bir kabine revizyonu beklemeyenler olduğu gibi “ihtiyaç hasıl olduğunda neden olmasın” değerlendirmesi yapanlar da var. Ama herkesin dikkat çektiği konu çok bariz bir sıkıntı olmadığı takdirde Cumhurbaşkanının sık sık kabine değişikliğine sıcak bakmadığı yönünde…

RUSYA’DAN İLGİNÇ KONUK

Türkiye’nin son 1 yılına damga vuran iki ismin kabineden ayrılarak yerlerine yeni atamaların yapıldığı gün, Ankara her iki bakanlığın da görev alanını doğrudan ilgilendiren çok önemli bir yabancı konuk ağırladı. Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başsavcısı Muhsin Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Gutsan, terörizm, siber suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama konusunda tecrübeli Türk ve Rus savcıların bu alanda işbirliği yapmasına hazır olduklarının altını çizdi. Normal şartlarda rutin olarak değerlendirilebilecek bu ziyaretin, tam da kabine değişimine denk gelmesi ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.

VUCİC, ANKARA’YA GELİYOR

Öte yandan dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Türkiye’nin AB üyeliği konularının ele alınması bekleniyor.