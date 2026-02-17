Reynmen ve rapçi Çakal'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 kişinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

4 kişinin testi pozitif çıktı

Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.