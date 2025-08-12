  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı
Takip Et

Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı

"Rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında pazar günü gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı.

Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos Pazar günü gözaltına alındı. Gözaltında bulunan Epözdemir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir gün daha uzatıldı.

Gözaltında bulunan Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi dün de bir gün uzatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir'in gözaltına alınması hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı! Suçlamalar neler?Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı! Suçlamalar neler?Gündem
Gündem
İzmir'de orman yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor
Komisyonun üçüncü toplantısı bugün: Boş koltuklar AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye gitti
Komisyonun üçüncü toplantısı bugün: Boş koltuklar AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye gitti
Alarm veriyor: İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 48,3'e düştü
Alarm veriyor: İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 48,3'e düştü
Satışı tekrar başladı: Pringles'ın fiyatı dudak uçuklattı
Satışı tekrar başladı: Pringles'ın fiyatı dudak uçuklattı
Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Manisa yanıyor: Binlerce kişi tahliye edildi, evler kül oldu! Bakan son durumu açıkladı
Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Manisa yanıyor
Balıkesir'de çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi
Balıkesir'de çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi