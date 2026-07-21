Rihanna Ankara Havalimanı'nı takibe aldı: Hayranları heyecanlandı

Dünyaca tanınan şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabındaki dikkat çeken hareketiyle Türkiye'de gündem oldu. Barbadoslu sanatçının Instagram üzerinden Ankara Havalimanı'nın resmi hesabını takip ettiği görüldü.

Rihanna'nın takip listesinde ortaya çıkan bu ayrıntı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ünlü şarkıcının Türkiye'ye bir ziyaret planlayıp planlamadığı ya da Ankara ile bağlantılı herhangi bir projeye dahil olup olmayacağı kullanıcılar arasında merak konusu oldu.

Rihanna'nın Ankara Havalimanı hesabını takibe aldığına ilişkin ekran görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu takibin hangi amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada dile getirilen “konser”, “ziyaret” ya da “gizli proje” yorumları şimdilik iddia ve yorum düzeyinde kalıyor. Rihanna'nın sosyal medya hareketleri, dünya genelindeki hayranları tarafından yakından izleniyor.

Rihanna'nın Ankara Havalimanı takibi gündem oldu

Habere konu olan hesap, kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldığı belirtilen ve adı Ankara Havalimanı olarak güncellenen tarihi Etimesgut Havalimanı’nın resmi profili olarak öne çıktı.

Ankara Havalimanı hesabının takip edilmesi, Rihanna hayranları arasında yeni bir merak başlattı. Rihanna’nın bu adımı, özellikle Türk takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede yayılan paylaşımlarda, yıldız ismin Türkiye ile bağlantılı bir hazırlık içinde olup olmadığı sorusu öne çıktı.

Rihanna'nın takip ettiği hesap merak uyandırdı

Rihanna'nın takip hamlesinin nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Rihanna’nın Ankara Havalimanı hesabını takip etmesinin tesadüfi bir sosyal medya hareketi mi yoksa ileride açıklanacak bir planın işareti mi olduğu bilinmiyor. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde merak edilen soruların yanıt bulması bekleniyor.