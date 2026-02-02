Rixos Hotels'den Epstein iddialarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmayan paylaşımlara itibar etmeyin

Rixos Hotels, son dönemde sosyal medyada marka kurumsal kimliği ve kurucusu Fettah Tamince ile ilgili Jeffrey Epstein’la ilgili dolaşıma giren iddialar üzerine bir bilgilendirme metni paylaştı.

"Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek olayın arka planına dair detaylara yer verildi.

Otel grubu tarafından yapılan açıklamada, gündeme gelen konunun kaynağının Dubai merkezli uluslararası bir grubun talebi olduğu ifade edildi.

İş birliğinin kapsamı hakkında bilgi verilen metinde, sürecin "kurumsal ve mesleki eğitim kapsamında sağlanan sınırlı bir bilgi paylaşımı desteğinden ibaret olduğu" vurgulandı.

Rixos Hotels, bahse konu talep ve destek süreçlerinin tamamen etik, hukuki ve kurumsal standartlara uyumlu bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Sürecin şeffaf ve profesyonel bir çerçevede ele alındığının altı çizilen açıklamada, "Küresel turizm sektöründe kurumlar arası bu tür iş birlikleri olağan uygulamalardır" denildi.

Açıklamanın sonuç bölümünde, sosyal medyada yer alan içeriklerin bağlamından koparıldığına dikkat çekildi. Rixos Hotels yönetimi, kamuoyunu gerçeği yansıtmayan paylaşımlara itibar etmemeye davet etti.