Rıza Akpolat 2. dönem için aday adayı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için başkanlığa aday adaylığını açıkladı.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı’nda yaptığı basın toplantısında aday adaylık açıklamasını yapan Rıza Akpolat’a CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, İlçe Gençlik Kolları, İlçe Kadın Kolları ile İl yöneticileri, konuk ilçe başkanları, parti yöneticileri ve konuk belediye başkanları eşlik etti.

Rıza Akpolat toplantıda yaptığı açıklamada, “Bugün, CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığımızda aday adaylığı buluşmasında örgütümüz ve dostlarımızla bir araya geldik. Gelecek dönemde, birlikte hayata geçirdiğimiz birçok projeyi hatırlayarak, komşularımızın önceliğimiz olduğunu ve bu anlayışla hareket ederek Beşiktaş'ı daha da güzelleştirmeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Güçlü bir yönetimle, hep birlikte 'Ne Mutlu Beşiktaş Var' diyeceğiz. Sürecin hepimiz için özellikle de Beşiktaş için, komşularımız için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Rıza Akpolat katılımcıları selamlayarak, şunları kaydetti: "Bugün çok heyecanlıyım. Yaklaşık 4,5 yıl önce yine burada sizlerle buluşup bu kürsüde projelerimizi paylaşmıştım. Beşiktaş çok kıymetli ve özel bir yer. Tarihi dokusu, eşsiz doğası, 9 üniversitesi, 3 tane tarihi sarayı, otelleri, iş ve finans merkezleriyle, tüm dünyadan gelen ziyaretçileriyle, neredeyse herkesin bir vesileyle uğradığı, iki kıtanın birleştiği bir yer burası. Kaptan-ı Derya Barbaros'un kenti. Ama en önemlisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı, Dolmabahçe önüne gelen düşman kuvvetlere "Geldikleri gibi giderler" dediği, daha ordu müfettişiyken bütün savaş planlarını yaptığı, cumhuriyet fikrini geliştirdiği, Akaretler'deki evinden çıkıp, Beşiktaş Meydanı'na inip oradan Kartal İstimbotuna binip Bandırma Vapuru'na geçtiği ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ve nihayetinde hayata gözlerini yumduğu yerin adı Beşiktaş. Bu yüzden burada görev yapmak çok büyük bir sorumluluk."

Göreve geldikleri 4,5 yılda vat ettikleri projelerin %80'ini gerçekleştirdiklerini geri kalanlarla ilgili de gerekli adımları attıklarını kaydeden Başkan Rıza Akpolat, “Kadınların yanında olduk, gençlerin yanında olduk, Beşiktaş’ın canlarının yanında olduk. İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye çapında duyurulmasında bir belediye olarak elimizden gelen her şeyi yaptık... Saha Çözüm Hareketi ile Beşiktaş’ın tüm hanelerinin kapılarını çaldık, Tüm Türkiye’ye örnek olduk. Pandemi döneminde büyük bir belediye başarısını Beşiktaş’ta birlikte elde ettik.”

“Her büyük krizde ve afette vatandaşlarımızın yanında olduk”

Göreve geldiklerinden itibaren Beşiktaş Belediyesi’nin icraatları hakkında katılımcıları bilgilendiren Başkan Rıza Akpolat şunları dile getirdi:

“Türkiye’de yaşanan her büyük krizde depremde, selde, doğal afetlerde Beşiktaş hep oradaydı, zor zamanda hep vardı. Beşiktaş halkının yardımları tüm Türkiye’de milyonlarca vatandaşımıza ulaştı. Beşiktaş’ın bir öğrenci kenti olduğunu hatırlatan Rıza Akpolat, “Beşiktaş'ta 9 tane üniversite var. Yaşanan ekonomik krizlerle öğrenci intiharları yaşanmaya başlamıştı. Kurduğumuz sistemle öğrenciler anlaşmalı restoranlara gidip karınlarını ücretsiz bir şekilde doyurabiliyorlar. Şu an bu uygulamayı her gün 2000 öğrenci kullanmakta. “Öğrenci’Ye” projesiyle Türkiye'ye yayılan bir sosyal dayanışma ortaya koyduk. Bugün birçok ilde, ilçede yüzlerce öğrencinin yanında oluyoruz.” dedi.

“Beşiktaşlı tüm komşularımızı ziyaret ettik”

Pandemi döneminde Beşiktaş’ın tüm mahallelerinde tüm kapılarını çaldıklarını belirten Başkan Rıza Akpolat; “Gördük ki en eski ve köklü mahallelerimizde dahi vatandaşlarımız ciddi ekonomik güçlüklerle baş başa kalmış. Mevcut sosyal destek sistemine hiç dâhil olmayan özellikle ileri yaş grubu komşularımızın yaşadığı güçlüklerle baş başa kaldık. Buradan hareketle bütün sosyal yardım sistemimizi yeniden gözden geçirdik ve Beşiktaş dayanışmasını ortaya koyduk. Beşiktaş için eğitim ve gelir seviyesi çok üst düzeydedir denir. Eğitim seviyesi yüksek ama vatandaş ziyaretlerimizde şunu gördük ki, gelir seviyesi orta düzeyde. Göreve geldiğimizde Halk Market ve Halk Mağaza gibi projelerimiz yoktu. Ama süreç içerisinde Beşiktaşımızın bunlara ihtiyacı olduğunu gördük. Dayanışma kültürümüzü çağdaş yerel yönetim anlayışınızla birleştirerek Halk Market ve Halk Mağaza projeleri hayata geçirdik. Keza Aşevimiz de sürecin bize dayattığı bir proje oldu. 6 bin adet sıcak yemeği her gün ihtiyaç sahibine ulaştırmaktayız. Beşiktaş’ta kimse zorda, zorlukta ve çaresiz kalmayacak dedik. Sizinle birlikte başardık.” şeklinde konuştu.

“Sanatın başkenti Beşiktaş”

Beşiktaş’ın İstanbul ve de Türkiye’nin en büyük sanat merkezi olduğunu kaydeden Rıza Akpolat; “Ortaköy Kültür Merkezimiz ve İstanbul'un kültür sanat dünyası için önemini herkesin bildiği Afife Jale Sahnemiz atıl durumdaydı deprem riskiyle baş başa bırakılmıştı. Bu tarihi ve sosyal değeri çok önemli yapıyı baştan aşağı güçlendirme ve yenilenmesi yapılarak, içerisinde Zülfü Livaneli Müzesi ve Beşiktaş Akademi'nin yeni lokasyonu olarak kentimize ve Beşiktaş’ımıza tekrar kazandırdık. Yine göreve geldiğimizde kütüphanesi olmayan ilçemize Oruç Aruoba ve Altan Öymen Kütüphanelerini kazandırdık. Türkiye’de büyük ses getiren Kedi Müzemiz her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bunların yanı sıra hayata geçirdiğimiz Beşiktaş Akademi'yle hem öğrencilerin eğitim almasını hem de kültür sanat kurslarıyla yaşamlarını zenginleştirmesini sağladık.” dedi.

“Beşiktaş Atatürk’ün kentidir”

Beşiktaş’a hizmet etme onuruna ulaştıkları bu beş yıl içerisinde, Beşiktaş’ın omurgası olan değerlerine sahip çıkmaktan bir adım bile geri adım atmadıklarını dile getiren Başkan Rıza Akpolat; “Son olarak Cumhuriyetimizin 100.yılında, 29 Ekim'de Cumhuriyetimize bütün gücümüzle sahip çıktık ve bunu tüm dünyaya gösterdik. Her 10 Kasım’da Atamızın aziz hatırasını gelecek kuşaklara taşıyacak bütün adımları sizlerle birlikte attık. Bütün milli bayramlarda milli değerlerimize ve atamızın ışıklı yoluna uygun güçlü organizasyonlar ortaya koyduk. Beşiktaş milli mücadelenin kentidir, Beşiktaş Atatürk’ün kentidir, Beşiktaş cumhuriyetin kentidir. Cumhuriyetimizi savunduk, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduk, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda çok çalıştık.” ifadelerini kullandı.

5 yılda Beşiktaş Belediyesi'nin komşularıyla omuz omuza verdiğini kaydeden Başkan Rıza Akpolat Beşiktaş’ta kamu alanlarını ranta değil halka açtıklarını ve binlerce metrekare yeşil alanı Beşiktaş’a kazandırdıklarını söyledi.

Açıklamalarında Beşiktaş’taki can dostlarımıza da değinen Başkan Rıza Akpolat,

“Sokaktaki canlarımıza sahip çıktık, Mobivet Sokak Hayvan Ambulansları ile can dostlarımızın İstanbul’da ilk kez 7 gün 24 saat yanında olmaya başladık. Canlarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, kısırlaştırma işlemlerini uzman veteriner hekimlerimiz yapıyor, sokak hayvanlarımızın popülasyonlarını güvence altına alıyoruz.” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Büyüklerimizin, ileri yaştaki komşularımızın her ihtiyaçlarında yanında olduk, Beşiktaş’ın gerçek sahiplerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 65+ Yaşam Ofisimiz ile komşularımızın ileri yaş kişisel gelişiminde yanlarındayız.

“Kadınlarımızın ve çocuklarımızın yanında olduk”

Biz Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi mücadelesine Beşiktaş’tan verdiğimiz sesle uluslararası ödüllere sahip olduk. Kadın ve Aile Müdürlüğümüzü kurduk, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizi kurduk yüzlerce kadın ve çocuğun yanında olduk. Bir gün bu topraklara İstanbul Sözleşmesi kazanımlarını tekrar getireceğiz. And olsun. Uluslararası platformlarda ve organizasyonlarda kentimizi aktif, saygın ve etkili bir konuma getirdik. Göreve geldiğimizden beri her yıl Avrupa Konseyi’nden yerel yönetim ödülleri aldık bu yıl ise Avrupa Şeref Bayrağı ödülüne layık görüldük.

Nüfusu 180 bin ve merkezi hükümetten aldığı pay bu nüfusa göre verilen Beşiktaşımız günde 3 milyona yakın İstanbulluyu misafir ediyor. Biz Beşiktaş olarak milyonlarca insana hizmet ediyoruz, bu mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul'un umudu Ekrem İmamoğlu birlikte veriyoruz, bu mücadeleyi ve umudu Türkiye’ye yaymaya devam edeceğiz.

Beşiktaş İstanbul'un sosyalleşme, özgürleşme ve nefes alma yeridir. Sorunların farkındayız, çözmeye başladık adım adım gidiyoruz. Beşiktaş'ın tarihi bir yer olmasını kullanan bazı kurumların tüm engellemelerine rağmen mücadeleyi kazanacağız tüm sorunları çözeceğiz.

“Altyapı sorunlarını merkezi yönetimin engelleme çabalarına rağmen yüzde 90 oranda çözdük”

Unutmayalım biz göreve geldiğimizde maalesef yılların yorgunluğu olan 60-70 yıllık eskimiş altyapı ile karşı karşıya kaldık, göreve geldiğimiz ilk iki senede altyapı sorunlarını merkezi yönetimin engelleme çabalarına rağmen yüzde 90 oranda çözdük. Evleri su basan birçok komşumuz vardı, bu sorunları son yaşadığımız fırtına ve yüksek yağışlarda bu sorunu yaşamamış olmaları benim için en büyük mutluluk. Beşiktaş’ta adil kentsel dönüşüme, kurduğumuz Beşiktaş İmar A.Ş. ile başladık. Mahallelerimizin plan notlarını tamamladıkça her mahalle ve alanda Beşiktaş’ı depremlere ve doğal afetlere hazır hale getireceğiz!

“Beşiktaş Cumhuriyetin kalesidir!”

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün onurlu mirasını ve değerlerimizi savunmaya, Beşiktaş’ı bir dünya kenti olarak geleceğe taşımaya kararlıyız. Milli bayram ve anma günlerinde on binlerce komşumuzla değerlerimizi savunduk en güçlü sesle savunmaya devam edeceğiz. Bugün burada benimle olan tüm komşularıma, tüm Beşiktaşlılara teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”