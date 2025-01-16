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Rıza Akpolat, gözaltında tutuluşunun 4. günü akşamında ifade vermek üzere savcılığa götürüldü

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik şafak operasyonu sonrası pazartesi günü gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sabah 09.00 sıralarında getirildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesine 17.50 sırlarında götürüldü.

Haber Merkezi
ANKA
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Rıza Akpolat, gözaltında tutuluşunun 4. günü akşamında ifade vermek üzere savcılığa götürüldü
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir dizi suçlamayla pazartesi günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi sabah 09.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Bir başsavcı vekiliyle 9 savcı ifade işlemleri için görevlendirilirken, şüpheliler aşama aşama savcılığa götürüldü.

O saatleri bekleyerek geçiren Rıza Akpolat ise 17.50 sıralarında savcılığa götürüldü. Akpolat'ın adliye koridorunda bekleyenleri selamladığı, bekleyenlerin de selama alkışla karşılık verdiği görüldü.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında suç örütü lideri olarak geçen Aziz İhsan Aktaş'ın, kendisine ve şirketlerine ait mal varlığına da tedbir konulduğu belirtildi.

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