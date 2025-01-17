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İmamoğlu: Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek!" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek!
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İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 31 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı.

İmamoğlu: Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabı X'ten "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz!" sözleriyle tepki gösterdi. 

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