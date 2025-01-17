Rıza Akpolat'a 2 taşınmazın satışı soruldu! İşte yanıtları...

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş BELTAŞ Başkanı Önder Gedik olmak üzere 23 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. “Suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla açılan dosya kapsamında 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanmasının ardından Akpolat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kumpas davası bir itibar suikastıdır. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!" ifadesi kullanıldı.

Aziz İhsan Aktaş'a ya da bağlantılı şirketlere satıldığı iddia edildi

Beşiktaş Başkanı Rıza Akpolat’a savcılık ifadesinde, Beşiktaş Belediyesi sınırları içinde yer bazı taşınmazların satışıyla ilgili sorulan sorular dikkat çekti. Bu sorular, Beltaş A.Ş.'ye ait Ortaköy Mahallesi 385 ada 5 parselde ve Rumeli Hisarı Mahallesi 1542 Ada 2 ve 3 nolu parsellerde bulunan taşınmazlarla ilgili oldu. Savcılık tarafından sorulan sorularda, bu taşınmazların soruşturma kapsamında önce gözaltına alınan daha sonra tutuklama kararı verilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a ya da bağlantılı şirketlere satıldığı ifade edilerek; “satışta yönetim kulu kararı olup olmadığı, rayiç bedelin nasıl ve ne zaman hesaplandığı, ihalede rekabetin sağlanıp sağlanmadığı, ödemelerin hangi hesaplara yapıldığı” gibi sorular yöneltildi.

Özel Etiler Hastanesi (Yukarıda)

Savcılık ifadesine konu olan taşınmazlar araştırıldığında ise Rumelihisarı Mahallesi 1542 ada 2 ve 3 nolu parsellerde bulunan taşınmaz, Beşiktaş Belediyesi’ne ait Çilekli Tesisleri’nin yanındaki Sarper Petrol'e ait Shell Akaryakıt İstasyonu olduğu ortaya çıkıyor. Ortaköy Mahhallesi 385 ada 5 parselde bulunan taşınmazda ise Özel Etiler Hastanesi faaliyet gösteriyor.

Özel Etiler Hastanesi, 1430 metrekarelik bir arsada, söz konusu akaryakıt istasyonu ise 1783 metrekarelik bir arsada bulunuyor. Sorguda, Özel Etiler Hastanesi'nin olduğu arsa için yapılan ihalede satış bedeli 470 milyon 760 bin lira, akaryakıt istasyonu için ise yaklaşık 302 milyon lira olarak belirtiliyor.

Sarper Petrole ait Shell Akaryakıt İstasyonu (Yukarıda)

İşte savcılık tarafından söz konusu taşınmazlarla ilgili sorular ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın cevapları…

Beşiktaş Belediyesi’nin iştiraki olan Beltaş A.Ş.'ye ait Ortaköy Mah. 385 ada 5 parselde bulunan taşınmaz ile Rumeli Hisarı Mah. 1542 Ada 2 ve 3 nolu parselde bulunan taşınmazların satımına ne zaman ve kim tarafından karar verilmiştir?

Satışın kararını şirket kendisi vermiştir. Satış sürecinin ne zaman başladığı hususunda bilgim yoktur. Satış gerekçesini de bilmiyorum. Bilgim dahilinde gerçekleşmemiştir.

Beltaş'ın hukuki statüsü dikkate alındığı ihale sürecine neden ihtiyaç duyulmuştur?

Satım süreciyle ilgili bilgim bulunmamaktadır.

Taşınmazın satım sürecine ilişkin dosya incelendiğinde ihale sürecinin başlatılması konusunda yönetim kurulunun kararı bulunmadığı görülmüştür. Bu hususu açıklayınız?

Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu başkanı Önder Gedik insiyatif kullanıp satış yetkisi vermiştir.

Taşınmazın satışına ilişkin Beltaş'ın, Beşiktaş Belediyesi’nin internet sitesinde yahut başka bir mecrada ilan yapıldı mı?

Bilgim yoktur.

Beşiktaş Belediyesi’nin iştiraki olan Beltaş A.Ş.'ye ait Ortaköy Mah. 385 ada 5 parselde bulunan taşınmazın 26.07.2024 tarihinde Elif Lpg ve Akaryakıt Dağıtım San. Tic A.Ş.'ye satım sürecinde oluşturulan ihale komisyonu ve satım süreci hakkında bilginiz var mı? İhale komisyonun oluşturulmasına ve ihale sürecine dahil oldunuz mu?

Sürecin işlerliği konusunda bilgim yoktur, müdahil olmadım.

Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması hususunda söyleyecekleriniz nelerdir?

Bu hususta bir bilgim yoktur.

Gerek Beşiktaş Belediyesi’nden gerekse Beltaş'tan taşınmazın satışının neye dair yapıldığı, satışa ilişkin tüm evraklar istenilmiş ancak gelen evraklar içerisinde yönetim kurulu kararı olmadığı görülmüştür. Daha sonra 02.01.2025 tarihinde Beltaş'a tekrar yazı yazılmış yönetim kurulu kararı olup olmadığı sorulmuştur. 03.01.2025 günü yönetim kurulu başkanı Önder Gedik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve avukat Arif Sağlam yönetim kurulu defteriyle Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza müracaat etmiştir. Taşınmazın satışına ilişkin 04.07.2024 ve 05.07.2024 tarihli kararlar olduğu, üzerlerinde noter tasdiki olmadığı, önceki sayfada ise 03.07.2024 tarihinde Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi olarak atandığı kararın olduğu ve 08.07.2024 tarihinde bu kararın tasdik edildiği görülmüştür. Bu konu hakkaında söyleyecekleriniz nelerdir?

Bilgim yoktur.

Beltaş tarafından taşınmaz hakkında Varlık Değerleme adlı kuruluştan taşınmaz değerleme raporu alındığı görülmüştür. Bahsi geçen değerleme kuruluşu hangi kriterlerle tarafından belirlenmiştir? Adı geçen değerleme kuruluşuyla nasıl iletişime geçilmiştir?

Raporu kim hangi kuruluştan talep etti bilmiyorum.

18.07.2024 tarihinde yapılacak ihale için 5 ay öncesine ait değerleme raporunun kullanılmasına, gayrimenkul değer artışı ve emlak değerinin yüksek olduğu Beşiktaş Ortaköy bölgesinde yapılacak satış için 5 ay öncesine ait raporun kullanılmasına itirazınız oldu mu?

Süreç hakkında bilgim yoktur.

Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerinin 269.620.000 TL (KDV hariç), 4.334.389 USD, 4.001.859 Euro belirtilmiştir. Türk Lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlığa itirazda bulundunuz mu?

Rapor hakkında bilgim yoktur.

Taşınmaz satımına ilişkin tüm evraklar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca istenilmesine rağmen satış dosyasında bulunmayan, sonraki süreçte sunulan ve üzerinde noter tasdiki olmayan 04.07.2024 ve 05.07.2024 tarihli yönetim kurulu kararlarında şirketin (Beltaş'ın) mali durumu göz önüne alınarak taşınmaz satımına karar verildiği belirtilmiştir. Ancak Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firma tarafından yatırılan paranın 70.000.000 TL'si maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın başka hesabına, 400.000.000 TL Beşiktaş Belediyesi hesabına ve Sarper Petrolcülük tarafından yatırılan yaklaşık 302.000.000 TL'nin 301.000.000 TL'sinin Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı görülmüştür. Şirket borçları için satışına karar verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin Beşiktaş Belediyesi’ne aktarılmasının gerekçesi nedir?

Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum.

Beltaş'a ait taşınmazlardan birinin Elif Lpg diğerinin ise Sarper Petrolcülük isimli firmaya satışına müdahil oldunuz mu? Taşınmaz satımı için Beltaş'a ödenen paraların Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı gözetildiğinde satış kararlarını siz mi verdiniz?

Bilgim yoktur. Ben satış kararına dahil olmadım.

İhaleye Malta Otelcilik Turizm Otomotiv Tic Ltd Şti, Elif Lpg ve Akaryakıt Dağıtım San Tic Aş ile Ac Madencilik İnş Malz Teks Nak. Tur. San. Tic. Ltd Şti isimli firmaların davet edildiği görülmüştür. Bu firmaların davet edilmesine kim tarafından karar verilmiştir? Bu firmalar ve sahipleri hakkında bilginiz var mı?

Firmaları tanımıyorum. İhaleye nasıl katıldıklarını bilmiyorum.

Belirtilen 3 firmanın 12.07.2024 günü Beltaş'a geldiği ve teknik şartnamenin Önder Gedik tarafından firmalara elden teslim edildiği görülmüştür. Bir ilan yapılmadıysa firmaların satıştan nasıl haberdar olup üçünün de aynı tarihte Beltaş'a müracaat ettiğini açıklayınız?

İhale süreciyle bilgim yoktur. Süreci bilmiyorum.

İhaleye şartnameyi alan ve şartname dosya alındı bedeli 500 TL'yi ödeyen firmaların katılabileceği belirtilmiş, tüm firmaların 12.07.2024 tarihinde şartnameyi teslim aldığı görülmüştür. Ancak Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmanın dosya alındı bedelini 13.07.2024 tarihinde yatırdığı Beltaş'a ait makbuzdan anlaşılmıştır. Bu kapsamda dosya alındı bedeli ödenmeden satış dosyası Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmaya neden verilmiştir?

Bir bilgim yoktur.

Teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiği ve Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmanın 470.760.000 TL'ye ihaleyi kazandığı ve Beltaş hesabına belirtilen tutarı yatırdığı görülmüştür. Ancak taşınmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca alınan 08.01.2025 tarihli rapora göre; satım tarihi 26.07.2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580.825.932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651.291.198 TL olduğu belirlenmiştir. Bu husus hakkında söyleyecekleriniz nelerdir?

Ben bina satışı yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum.

İhaleyi kazanan Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmanın Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu, Malta Otelcilik isimli firmanın ise eski adının Arslancan Vega Kurumsal Hizmetler (Diyarbakır) olduğu, Mehmet Arıca' nın da pay sahibi olduğu, AC Madencilik isimli firmanın ise Ahmet Başdaş'a ait olduğu, Diyarbakır' da kurulup İstanbul'a taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'a ait araçta yapılan aramada notlar ele geçirilmiş ve Ahmet Başdaş ödeme 2.920.000 ve 500.000 yazılı olduğu görülmüştür. Yine şüpheli Aziz İhsan Aktaş' in 08.08.2024 tarihinde Bahçelievler Belediyesi ile imzaladığı sözleşmeye Arslancan Kurumsal Limited Şirketine (Arıca'lara ait) ait araç ruhsatlarını sunduğu görülmüştür. Yine şüphelinin operasyon günü bindiği Audi markada aracın da Arslancan Kurumsal Limited Şirketine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda satış için davet edilen üç firmanın birbirleri ile irtibatlı olduğu tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Ben firmaları ve sahiplerini tanımıyorum. O yüzden aralarındaki irtibatı bilmem mümkün değildir.