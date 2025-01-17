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Rıza Akpolat'ın yerine başkan vekili belediye meclisinden seçilecek: İşte seçim tarihi...

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekilini seçmek için 23 Ocak'ta belediye meclisi toplanacak.

Haber Merkezi
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Rıza Akpolat'ın yerine başkan vekili belediye meclisinden seçilecek: İşte seçim tarihi...
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yürütülen soruşturma sonucu tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlık Makamının oluruyla görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni başkan seçimine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır."

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