Rıza Tamer neden öldü, kaç yaşında ve kimdir?

Popstar Türkiye'nin ikinci sezon finalisti ve "Benden Sonra" şarkısıyla tanıdığımız Rıza Tamer, maalesef hayatını kaybetti.

Yarışmanın ardından müzik kariyerini sürdüren ve son dönemde dijital platformlarda yeniden gündeme gelen Tamer, evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

RIZA TAMER NEDEN ÖLDÜ?

Peki, bu şok ölümün arkasında ne var? Rıza Tamer'in ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak iddialara göre solunum sıkıntısı çekmesi sonucu fenalaştığı ve bu durumun hayatına mal olduğu söyleniyor.

Evinde ilaçlarını aldıktan sonra dinlenirken birden fenalaştığı ve solunum yollarındaki sorun nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.



Öte yandan Tamer, Türk müzik dünyasında yarışma programlarıyla tanınan bir isimdi. Popstar Türkiye programının ikinci sezonunda üçüncülük elde ederek adını duyurmuştu.

Kahramanmaraş doğumlu olan sanatçı, müzik kariyerini sürdürmek için İstanbul'a yerleşmişti. Yarışma sonrasında bir single yayınlamış, ancak bu çalışması geniş kitlelere ulaşamamıştı. Yine de sahne performansları ve canlı müzik etkinlikleriyle müzik sektöründeki varlığını sürdürmüştü. Son dönemde ise "Benden Sonra" adlı şarkısıyla yeniden dinleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

Rıza Tamer'in eski eşi hakkında da merak edilenler var. Kamuoyuna açık bir bilgi olmamakla birlikte, Tamer'in büyük bir aşkla evlendikleri ancak pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayrıldıkları biliniyor.