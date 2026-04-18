Rıza Tamer Şişman Akyaka'da toprağa verildi
Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer Şişman, Bodrum’daki evinde fenalaşarak kaldırıldığı ve beynine oksijen gitmediği için yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şişman, Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Ailesinin isteğiyle Akyaka’ya defnedildi
Sanatçının Akyaka’da toprağa verilme sebebinin, ailesinin burada yaşıyor olması ve yakınlarının bu yöndeki isteği olduğu öğrenildi. Cenazeye annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman ve kardeşi Rıfat Şişman da katıldı.
Annesinin feryadı yürek dağladı
Törende duygusal anlar yaşandı. Acılı anne Sevgül Dalbudak’ın tabut başında gözyaşları içinde "Gel annem" diyerek feryat etti. Sevenleri de gözyaşlarına hakim olamadı.
Doğum günü için plan yapılmıştı
Rıza Tamer Şişman’ın 21 Nisan’daki doğum gününde İstanbul’da ödül törenine katılmak üzere gitmeyi planladığı öğrenildi. Ödül töreninin ardından arkadaşlarının kendisine sürpriz doğum günü kutlaması hazırladığı öğrenildi. Ancak acı haber sonrası kutlama için hazırlık yapan yakın dostları Muğla’ya gelerek cenaze törenine katıldı.
Türkiye’nin dört bir yanından geldiler
Çevre illerden, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda seveni Akyaka’ya akın etti. Ünlü sanatçılar Zeynep Bastık, Deniz Seki ve Ferhat Göçer de çelenk göndererek taziyelerini iletti. Sanatçının tabutunun başına gitarının konuldu.
Popstar Türkiye ile tanınmıştı
Rıza Tamer Şişman, 2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasında sergilediği performans ve sahne enerjisiyle dikkat çekmiş, yarışmayı üçüncü sırada tamamlayarak hafızalarda yer edinmişti.