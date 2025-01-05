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Rize'de araştırma hastanesinde yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onkoloji binasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yoğun dumanın yayılması sonucu hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Rize'de araştırma hastanesinde yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
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Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Onkoloji binasının 1’inci katında başlayan yangın, hastanede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Soruşturma başlatıldı

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının 1'inci katında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası binayı yoğun duman sararken, 18 hasta ise 30 dakika içerisinde görevlilerce tahliye edildi. Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.

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