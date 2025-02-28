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Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na silahlı saldırı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Haber Merkezi
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Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na silahlı saldırı
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Olay, Ardeşen Belediyesi'ne ait Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, yanlarındaki bir kişiyle birlikte Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde oturdukları sırada tesisten içeriye giren A.E.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu ve ayağına kurşun isabet eden CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seferoğlu'nun tedavisi Kaçkar Devlet Hastanesi'nde sürerken, Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu durumunun ciddi olması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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