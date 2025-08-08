Rize'de denize girmek yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 9-10 Ağustos'ta il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği kaydedildi.

Dalga yüksekliğinin 1,5-2 metre, yer yer 3 metreye ulaşacağı, rüzgarın ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli eseceği belirtilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için belirtilen tarihlerde denize girmesinin yasaklandığı bildirildi.