Rize'de ekmeğe zam geldi
Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapma kararı aldı. Peki zammın ardından Rize'de ekmek ne kadar, kaç para oldu? İşte ayrıntılar...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin kasım ayı toplantısında alınan karara göre, kentte 250 gramı 8,50 TL'den satılan ekmek fiyatlarına yarından itibaren geçerli zam yapılacak.
Rize'de ekmek kaç TL oldu?
250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Yeni fiyatların 11 Ocak 2024 Perşembe gününden itibaren yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.