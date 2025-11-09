  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Rize'de mevlit yemeğine katılan 84 kişi zehirlendi
Takip Et

Rize'de mevlit yemeğine katılan 84 kişi zehirlendi

Rize'de mevlit yemeğine katılanlardan 84'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rize'de mevlit yemeğine katılan 84 kişi zehirlendi
Takip Et

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi.

Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.

Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 kişi tedavi altına alındı.

Bazı kişilerin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Gündem
Destici'den DEM Parti'ye: Önce binalarına ay yıldızlı al bayrağı bir assınlar
Destici'den DEM Parti'ye: Önce binalarına ay yıldızlı al bayrağı bir assınlar
Bakan Tunç'tan Kocaeli'deki yangın faciasına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Kocaeli'deki yangın faciasına ilişkin açıklama
İmamoğlu seçim şarkısını paylaştı: Halep oradaysa arşın burada
İmamoğlu seçim şarkısını paylaştı: Halep oradaysa arşın burada
Hakan Fidan ve Şara ile aynı gün ABD'de olacak
Hakan Fidan ve Şara ile aynı gün ABD'de olacak
Restore edilen Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı
Restore edilen Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı
Bloomberg: Türkler ucuz alışveriş için Yunanistan'a akın ediyor
Türkler ucuz alışveriş için Yunanistan'a akın ediyor