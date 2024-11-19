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Rize’de meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı

Rize’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı heyelan güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
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Rize’de meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı
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Çayeli Merkeze bağlı Eskipazar Mahallesi’nde yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki istinat duvarı sabah saat 06.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı apartmana zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte oturan Yakup Bayraktar’ın (35) bulunduğu dairenin içine girdi.

İşte korkunç görüntü

1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi de yaralandı. Heyelan çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın arkasından giren balçık ve suyun binanın ön kısmından çıkması anbean görüntülere yansıdı.

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