Rize’de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı! 2 çalışan ağır yaralandı
Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına giren silahlı saldırgan 2 çalışanı ağır yaraladı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi.
2 çalışan yaralandı
Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi. Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı.
Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.