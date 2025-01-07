  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Rize’de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı! 2 çalışan ağır yaralandı
Takip Et

Rize’de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı! 2 çalışan ağır yaralandı

Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına giren silahlı saldırgan 2 çalışanı ağır yaraladı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rize’de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı! 2 çalışan ağır yaralandı
Takip Et

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi.

2 çalışan yaralandı

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi. Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı.

Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

CHP'li Emir'den tepki: Emekli dün yine umutla ek zam haberi bekledi, yuvarlayıp 25 kuruş ekledilerCHP'li Emir'den tepki: Emekli dün yine umutla ek zam haberi bekledi, yuvarlayıp 25 kuruş ekledilerGündem

 

Yemek sektöründen fahiş fiyata boykot çağrısı: Et ve süt ürünlerine zam kabul edilemezYemek sektöründen fahiş fiyata boykot çağrısı: Et ve süt ürünlerine zam kabul edilemezEkonomi

 

Gündem
Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye tepki: Türk milletine karşı suç işlemektedir
Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye tepki: Türk milletine karşı suç işlemektedir
Kızı İpek Kıraç mahkemeye başvuruda bulunmuştu: İnan Kıraç'a ikinci kez Adli Tıp kararı!
İnan Kıraç'a ikinci kez Adli Tıp kararı
CHP'li Emir'den tepki: Emekli dün yine umutla ek zam haberi bekledi, yuvarlayıp 25 kuruş eklediler
CHP'li Emir'den tepki: Emekli dün yine umutla ek zam haberi bekledi, yuvarlayıp 25 kuruş eklediler
DEM Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ile görüştü
DEM Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ile görüştü
Mersin'de korkunç olay! 8 kişilik ailede 2 kardeş öldü, 5 kişi ağır yaralı
Mersin'de korkunç olay! 8 kişilik ailede 2 kardeş öldü, 5 kişi ağır yaralı
Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında alındı
Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında alındı