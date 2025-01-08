Rize'de PTT binasına saldırı: 2 çalışanı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.03 sularında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, V.K. isimli saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kartın kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan olay yerinde görevlilerle sözlü olarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs ateş etmeye başladı. Şahıs PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt’ı vurarak ağır yaraladı. Kimliği belirsiz saldırgan gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Meydana gelen olay 112 Acil Çağrı Servisine bildirildi.

İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 çalışanın ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Rize Devlet hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çalışanlar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan V.K.’nın aracı Fener Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulunurken şahıs olayın yaşandığı mahallede polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.