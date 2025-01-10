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Rize'de PTT'ye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti: Vali Baydaş'tan açıklama geldi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2 PTT çalışanının silahla öldürülmesine ilişkin, "Burada hiçbir şey meşrulaştırılamaz. Elbette adli süreç var, orada mutlaka her şey değerlendirilecektir." dedi.

AA
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Rize'de PTT'ye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti: Vali Baydaş'tan açıklama geldi
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Vali Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Rize Belediyesi Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Baydaş, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı, basın mensuplarının önemli görev üstlendiğini söyledi.

Vali Baydaş, PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde 7 Ocak'taki silahlı saldırıya ilişkin soru üzerine, "PTT Başmüdürlüğümüzün altındaki kargo biriminde maalesef istemeyeceğimiz, kimsenin istemeyeceği, her görenin rahatsız olacağı bir hadise meydana geldi. İki mesai arkadaşımız katledildi. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Benzeri hadiselerin olmamasını temenni eden Baydaş, şöyle konuştu:

"İnsanın olduğu her yerde münakaşa olur. Müzakere, münakaşaya da dönüşebilir. Ama bunun karşılığı asla ve kata ölüm olamaz. O gün o personelimiz akşam evine gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Eşleri, çocukları, babalarını beklemek üzere hazırlık yapıyorlardı. Cenazeleri o evlere gitti. Bu hiçbir şeyle izah edilebilecek bir şey değil. Burada hiçbir şey meşrulaştırılamaz. Elbette adli süreç var, orada mutlaka her şey değerlendirilecektir. Rize, bütün olan biten ve bizi rahatsız eden bu hadiseye rağmen Türkiye'nin en güvenilir şehirlerinden birisidir. Güven duygusu yüksek bir şehirdir. Bu menfur hadiselere rağmen güven algımızın yıkılmamasını arzu ediyorum."

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