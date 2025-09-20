  1. Ekonomim
Rize'de sağanak: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı, köprü çöktü, yol kapandı (Video)

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı.

Rize'de sağanak: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı, köprü çöktü, yol kapandı (Video) - Resim : 1
Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı.

Rize'de sağanak: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı, köprü çöktü, yol kapandı (Video) - Resim : 2

Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de sağanak: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı, köprü çöktü, yol kapandı (Video) - Resim : 3

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Rize'de sağanak: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı, köprü çöktü, yol kapandı (Video) - Resim : 4Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.

Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.

Rize'de sağanak: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı, köprü çöktü, yol kapandı (Video) - Resim : 5

Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rize'de sağanak: Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı, köprü çöktü, yol kapandı (Video) - Resim : 6

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

