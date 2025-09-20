Rizede şiddetli yağış: Köprü yıkıldı, yol kapandı (Video)

  1. Ekonomim
Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası arasındaki karayolu dere taşması ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın yolu Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun ulaşıma kapanmasının yanı sıra yörede Ardeşen ve Fındıklı ilçesindeki çok sayıda dere taştı.

Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkılarak ulaşıma kapandı.

