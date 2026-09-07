Rize’de yaylalara mevsimin ilk karı düştü

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Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede yaşayan vatandaşlar ve yaylacılar için sürpriz oldu. Yaz boyunca yeşil görüntüsüyle öne çıkan yüksek kesimler, yağışın ardından kısa sürede beyaza büründü. Yaylalarda oluşan kar manzarası cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çamlıhemşin’in yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde başlayan yağışın ardından özellikle Yukarı Kavrun Yaylası ve Kaçkar Dağları’nın zirvesinde kar etkili oldu. Bölgedeki vatandaşlar, mevsimin henüz başında kar yağışının görülmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Yaylacılar dönüş hazırlığında

Kar yağışıyla birlikte yaylalarda hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düşerken, bölgede bulunan yaylacılar dönüş hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Yaz dönemini yüksek kesimlerde geçiren vatandaşların önümüzdeki günlerde daha düşük rakımlı yerleşimlere dönmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Çamlıhemşin’de mevsim geçişinin etkileri yüksek kesimlerde kendisini göstermeye başladı. Yeşil doğasıyla bilinen yaylaların kısa süre içerisinde beyaza bürünmesi, bölgenin doğal güzelliklerini farklı bir görüntüye taşıdı.

Eylül ayında gelen kar yağışı, Kaçkar Dağları’nın zirvesinde kış mevsiminin ilk işaretlerinden biri olarak değerlendirilirken, bölgedeki değişim vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.