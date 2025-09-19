Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı (Video)

  1. Ekonomim
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

