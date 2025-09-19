Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı (Video)
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.
İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
