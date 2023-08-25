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Rize’deki yağış sonrası yol çöktü

Şiddetli yağış sonrası Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde meydana gelen çökmenin ardından yaklaşık 5 metre genişliğinde bir çukur oluştu.

Haber Merkezi
İHA
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Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında yolda çökme meydana geldi. 

Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.

Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.

 

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