Rize'nin beş ilçesinde heyelan: 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'nin bazı ilçelerinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi.

Dün başlayan ve bugün de etkisini artırarak devam eden yağışın ardından Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi.

Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin'de 2 ve Güneysu'da 1 köy yolundaki heyelanların ardından İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi amacıyla 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor.